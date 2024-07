"Aika lailla vastakohta sille, mitä suurin osa naisista haluaa" – brittiasiantuntija täräyttää parhaat seksivinkkinsä

Kyseenalaista kaikki, mitä luulet tietäväsi seksistä

Kärsitkö nestehukasta? Oletko nukkunut hyvin? Mitä viimeksi kävi, kun harrastit seksiä? Millainen on sinun tai kumppanisi lääkitys? Oletteko juoneet alkoholia?

– Lista on loputon.

Porno on vain viihdettä

Pornoa katsomalla et opi hyväksi rakastajaksi, Cox muistuttaa.

– Suurin osa pornosta perustuu miehiselle fantasialle siitä, millaista he haluaisivat seksin olevan. Se ei millään tavoin kuvasta seksiä, jota keskivertopariskunta harrastaa. Se on aika lailla vastakohta sille, mitä suurin osa naisista haluaa, asiantuntija sanoo.

Seksille on aikaa

Käytä aina liukuvoidetta

Riippumatta omasta tai kumppanin iästä tai siitä, millaista seksiä on harrastamassa, Cox vinkkaa, että ylimääräinen voitelu tekee seksistä parempaa.

– On yllättävää, että iso osa suomalaisista ei ole koskaan käyttänyt liukuvoidetta, vaikka se mielletään seksuaaliterveystuotteeksi ja siitä myös puhutaan paljon. Liukuvoiteen käyttö voi parantaa seksielämää merkittävästi, koska liukuvoide tekee usein käsiseksistä ja penetraatiosta paremman tuntuista, se voi edesauttaa kondomin säilymistä ehjänä sekä tuoda itsetyydytykseen lisää nautintoa, totesi Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen tiedotteessa.

Se, kuinka erektio-ongelmiin reagoi, on kriittistä sen suhteen, mitä seuravaksi tapahtuu

– Tämä on normaalia, Cox vakuuttaa.

Jos pystytte puhumaan seksistä, kaikki seksiin liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa

Esimerkiksi erään Journal of Sex Researchin tutkimuksen mukaan se, kuinka avoimesti pariskunta kykenee puhumaan fantasioistaan, kertoo suhteen laadusta . Tutkijoiden mukaan tyytyväisimpiä seksielämäänsä olivat ne pariskunnat, jotka kertoivat puhuvansa avoimesti asiasta kuin asiasta.

On eri asia haluta vaihtelua kuin olla tylsistynyt

Pitkässä parisuhteessa seksin ei tarvitse olla spontaania

On kiire, eikä niin huvittaisikaan hypätä petipuuhiin. Kannattaako seksiä siis harrastaa, jos sitä ei tee juuri sillä hetkellä tee mieli? Coxilla on asiaan kiistanalainen mielipide:

Jos halujaan kuitenkin haluaa kasvattaa, on moni asiantuntija on sitä mieltä, että "seksi lisää seksiä" eli mitä enemmän sitä harrastaa, sitä enemmän sitä tekee mieli. Esimerkiksi seksiterapeutti Rachel Needle on suositellut pariskunnille "huoltoseksiä".