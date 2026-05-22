Prinsessa Dianalle annettiin onnettomuuden jälkeen kahta rauhoittavaa lääkettä, jotka johtivat ongelmiin, sanoo asiakirjoja tutkinut suomalainen.

Prinsessa Diana kuoli 31.8.1997 liikenneonnettomuudessa Pariisissa. Hänen kuolemansa johtui ensihoidossa tehdyistä kohtalokkaista virheistä, sanoo tapaukseen perehtynyt suomalainen ensihoitaja Paul Eskelinen.

Traaginen onnettomuus tapahtui keskiyöllä sen jälkeen kun paparazzit olivat seuranneet prinsessa Dianan liikkeitä koko päivän ja yön. Ja kun prinsessa lähti rakkaansa Dodi Al-Fayedin kanssa hotellilta keskiyöllä paparazzit seurasivat perässä.

Seinen rantaa kovaa vauhtia edennyt auton kuljettaja Henri Paul menetti auton hallinnan Pont de l’Alman -tunnelissa ja törmäsi betonipylvääseen kovassa vauhdissa.

Al-Fayed ja kuljettaja kuolevat kolarissa heti. Tästä hetkestä alkoivat myös prinsessa Dianan kohtalonhetket vakavien vammojen kanssa.

Dianalla oli sisäinen verenvuoto

Dianan sydämen kerrotaan siirtyneen vasemmalta oikealle, mikä oli samalla aiheuttanut keuhkolaskimon ja sydänpussin repeytymän. Tätä ei kuitenkaan kolaripaikalla vielä tiedetty.

Suomalainen ensihoitaja Paul Eskelinen löysi dokumentteja Britannian kansallisarkistoja ja dokumentteihin ja perehtyi niihin.

– Siellä oli hirveän yksityiskohtaisia kuvauksia prinsessa Dianan elintoiminnoista ja miten häntä on hoidettu missäkin vaiheessa, kertoo Eskelinen, jolta ilmestyy pian kirja aiheesta.

Dokumenteista Eskeliselle alkoi valjeta karu totuus. Dianan hoidossa oli tapahtunut inhimillisiä virheitä.

– Todella kovan henkisen paine alla on lähdetty tekemään ehkä vääriä päätöksiä. Ja sen ajan ranskalaiset ohjeet vammapotilaan hoidossa olivat sellaiset, että nykypäivänä toimittaisiin toisin, kertoo Eskelinen.