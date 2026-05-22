Sotilasliitto Naton ulkoministerit kokoustivat Etelä-Ruotsin Helsingborgissa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kehui järjestäjämaata vuolaasti. Rubio kertoi pitävänsä Ruotsia esimerkillisenä Nato-liittolaisena.

– Olemme tehneet yhteistyötä pitkään, erityisesti teknisten ratkaisujen osalta, Rubio sanoi.

Rubio korosti etenkin Ericssonia tärkeänä haastajana Kiinan Huaweille 5G-alueella.

2:34 Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvioi aamulla, että Rubio antaa "kovaa rakkautta" Naton ulkoministereille Ruotsissa.

Toimittajille ulkoministeri jatkoi kehumistaan.

– Ruotsi on fantastinen maa, ja olisin halunnut jäädä pidemmäksi aikaa, mutta aurinko nousee aivan liian aikaisin. Mikä teitä vaivaa? Rubio töräytti medialle.

Ruotsin ensimmäisessä ministeritason Nato-kokouksessa Suomea edusti ulkoministeri (kok.).