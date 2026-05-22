Sotilasliitto Naton ulkoministerit kokoustivat Etelä-Ruotsin Helsingborgissa.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kehui järjestäjämaata vuolaasti. Rubio kertoi pitävänsä Ruotsia esimerkillisenä Nato-liittolaisena.
– Olemme tehneet yhteistyötä pitkään, erityisesti teknisten ratkaisujen osalta, Rubio sanoi.
Rubio korosti etenkin Ericssonia tärkeänä haastajana Kiinan Huaweille 5G-alueella.
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvioi aamulla, että Rubio antaa "kovaa rakkautta" Naton ulkoministereille Ruotsissa.
Toimittajille ulkoministeri jatkoi kehumistaan.
– Ruotsi on fantastinen maa, ja olisin halunnut jäädä pidemmäksi aikaa, mutta aurinko nousee aivan liian aikaisin. Mikä teitä vaivaa? Rubio töräytti medialle.
Ruotsin ensimmäisessä ministeritason Nato-kokouksessa Suomea edusti ulkoministeri (kok.).