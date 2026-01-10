Kumppanin käytös sosiaalisessa mediassa voi tuntua sopimattomalta tai ahdistavalta. Mutta miksi kumppani käyttäytyy niin kuin käyttäytyy?

Moni saattaa käyttäytyä sosiaalisessa mediassa tavalla, joka tuntuu kumppanista epäkunnioittavalta. Yhä useampi kumppanin somekäyttäytymisestä ahdistunut hakeutuu jopa terapeutin pakeille. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa joulukuussa 2025.

Mutta miksi kumppani sukeltaa somen sinkkuryhmiin tai kommentoi liekkiemojein toisten vähäpukeisiin kuviin?

Terapeutti ja tietokirjailija Marika Rosenborg pohtii, voisiko kyseessä olla joku korviketoiminto tai tapa paeta nykyhetkeä.

– Tai huonosta suhteesta poiskatsomisen toiminto, että on vaikea olla nykyhetkessä, vaikea kohdata todellisuutta semmoisena kuin se tässä meidän suhteessa on.

Kumppani saattaa myös olla omaan suhteeseensa ja kumppaniin tyytyväinen, mutta haluaa kuitenkin jotain, mistä saada lisää dopamiinia.

– Ja tietenkin molemmissa kohdissa ihminen on itse vastuussa siitä, mitä tekee.

Kannattaakin miettiä tarkkaan, minkälainen kumppani oikeasti haluaa olla ja miten se vastaa sitä, minkälaisen kumppanin parisuhteen toinen osapuoli haluaa.

Sinkkuaikojen tavoista vaikea päästä irti?

Joskus kyse voi olla myös siitä, että kumppanin mielestä arveluttavaan somekäytökseen on sinkkuaikoina totuttanut itsensä.

– Se on sellaista ajanvietettä. Ja sitten kun suhde alkaa, niin sitten vaan jatkaa sitä samaa totuttua tapaa, sanoo erityistason seksuaaliterapeutti Karoliina Kruuna.

Itselleen saattaa myös hakea hyväksyntää tykkäyksen, kuvien ja kommenttien kautta. Kyse saattaa olla myös tunteiden käsittelystä.

– Eli on tylsää, on stressaantunut olo, on vähän ahdistusta, on yksinäisyyttä. Ja se on niin helppo tapa vaan sukeltaa siihen someen ja siihen semmoiseen somekuplaan, joka voi tuntua vähän sellaiselta, että se ei ole sitä tosielämää, missä eletään. Että se asia, mikä tapahtuu somessa, niin se ei ole välttämättä jotenkin sama kuin live-elämässä.

Mutta missä raja menee sen suhteen, mikä on ylikyttäämistä puolisolta ja mikä kohtuullinen toive? Entä miten asia kannattaisi ottaa puheeksi? Miten puhelimen käyttö ylipäätään voi vaikuttaa parisuhteeseen? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.