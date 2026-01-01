Kumppanin somekäytös voi ahdistaa, mutta mihin rajan saa vetää?

Käyttäytyykö kumppani sosiaalisessa mediassa tavalla, joka tuntuu epäkunnioittavalta? Yhä useampi kumppanin somekäyttäytymisestä ahdistunut hakeutuu terapeutin pakeille. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa joulukuussa 2025.

– Esimerkiksi sellainen teema, mihin me molemmat ollaan törmätty [on se], että keitä [kumppani] seuraa somessa. Vähän kuin sen vahtimista tai kyselemistä tai jollakin tavalla kontrolloimista, että keitä se kumppani seuraa siellä, keiden kanssa viestittelee, mitä siellä somessa tapahtuu, minkälaisia postauksia hän tekee, erityistason seksuaaliterapeutti Karoliina Kruuna listaa ongelmakohtia.

– Minkälaisiin ryhmiin kuuluu [tai] kumppani löytyykin jostain sinkkuryhmästä yhtäkkiä tai jostain herutusketjusta lähettämässä kuvia itsestään ilman paitaa muille ihmisille. Ja sitten sä yhtäkkiä tajuat, että tämä ihminen ei olekaan ihan se, jonka luulit tuntevasi, terapeutti ja tietokirjailija Marika Rosenborg jatkaa.

Asiantuntijoiden mukaan tällaista somekäyttäytymistä on havaittavissa sukupuolesta riippumatta.

Millaisen somekäytöksen molemmat sallivat?

Mutta missä raja menee sen suhteen, mikä on ylikyttäämistä puolisolta ja mikä kohtuullinen toive?

– Yksi asia on ajatella sitä, mikä minulle olisi ok. Että miltä minusta tuntuisi, että minun kumppanini tekisi tätä, mitä minä nyt teen täällä ehkä vähän puolisalaa, Rosenberg sanoo.

Syytä on muistaa, että ihmiset eivät ajattele kaikesta samalla tavalla.

– Voi olla, että jos minä annan itselleni luvan johonkin, niin minulle voisi olla ok, että annan sen kumppanillekin, mutta hän ei kuitenkaan koe niin. Tässäkin tullaan jälleen siihen avoimuuden merkitykseen, että pitäisi uskaltaa puhua näistä asioista, että mitä nämä meille merkitsee. Mikä on sellaista käyttäytymistä, minkä kumpikin voi sietää?

Se, mikä itselle on ok, ei välttämättä ole sitä toiselle.

– Voidaan tietenkin tehdä tietynlaisia ohjeistuksia, mikä yleisesti on ehkä ok, mutta lopulta aina palataan siihen, että jokainen suhde on ainutlaatuinen ja ihmisten pitää keskenään käydä läpi sitä, mikä juuri heillä toimii, Rosenborg muistuttaa.

Lähtökohtana voi kuitenkin pitää sitä, että se, mitä somessa tapahtuu, on sellaista, että siitä voisi kertoa kumppanille.

– Välttämättä kaikesta ei tarvitse kertoa, että eihän meillä voi olla sellaista vaatimusta, että sinun on pakko kertoa kaikki kumppanille. Mutta että miettisi itse sitä omaa somen käyttöä, että onko se sellaista, että jos kumppani saa tietää, niin se on päivänvalon kestävää, Kruuna sanoo.

Mikä ajaa parisuhteessa olevan ihmisen tykkäilemään tai kommentoimaan muiden kuviin kumppanin mielestä sopimattomaan tapaan? Entä miten asia kannattaisi ottaa puheeksi? Miten puhelimen käyttö ylipäätään voi vaikuttaa parisuhteeseen?