Koulujen kesälomien siirtoon tuli virallinen ehdotus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun.



Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään.



Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa.