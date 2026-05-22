Sairauskohtauksen kesken Vitosen ottelun saanut erotuomari on kuollut.

Erotuomari sai sairauskohtauksen torstaina kesken jalkapallon miesten Vitosen ottelun. Kärkölässä pelattu Järvelän Jäppärän ja Hausjärven Pallojunioreiden kohtaaminen keskeytettiin.

Erotuomaria hoidettiin välittömästi kentällä, ja hänet vietiin jatkohoitoon. Häntä ei pystytty pelastamaan.

– HausPa haluaa osaltaan kiittää molempien joukkueiden jäseniä ja yleisöstä apuun tulleita katsojia nopeasta ja asiallisesta toiminnasta. Tilanne oli varmasti paikalla olleille järkyttävä ja etenkin paikalla olleiden lasten kanssa asiaa kannattaa käsitellä, Hausjärven Pallojunioreiden sosiaalisen median julkaisussa kirjoitetaan surunvalitteluiden kera.

Myös Jäppärän tilillä annettiin suositus, että tilanteesta voi olla hyvä keskustella kotona paikalla olleiden lasten ja nuorten kanssa.

Palloliitto tiedotti erotuomarin kuolemasta perjantaina.

– Olemme syvästi järkyttyneitä tapahtuneesta, ja ajatuksemme ovat hänen omaistensa ja läheistensä kanssa. Menehtyneen muistoksi erotuomarit käyttävät surunauhaa viikonlopun otteluissa huipputasolla sekä Eteläisen alueen otteluissa, Palloliitto kirjoitti.