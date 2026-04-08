Eikö seksi mahdu kalenteriin? Terapeutilta vinkki: "Ruuhkavuosien seksielämän pelastus"

8:31 Millaisten seksiongelmien kanssa nuoret aikuiset ja milleniaalit kipuilevat tyypillisesti? Katso koko keskustelu videolta.

Julkaistu 31 minuuttia sitten

Ruuhkavuodet voivat vaikeuttaa läheisyyden ja seksielämän ylläpitämistä, mutta luovuus kannattaa. Parisuhteesta on syytä pitää huolta arjen pienillä teoilla. Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin seksistä ja siihen liittyvistä ongelmista eri sukupolvissa. Millaisten ongelmien kanssa milleniaalisukupolvi eli 30–45-vuotiaat kipuilevat? Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi sanoo ruuhkavuosien olevan milleniaalien ongelma. Työ, lapset ja lasten harrastukset pitävät kalenterin täynnä. – Aikataulu on niin täynnä, että kun sinne pitäisi se seksi johonkin mahduttaa, niin siinä pitää olla tosi luova. Sanonkin aina, että ruuhkavuosien seksielämän pelastus on luovuus, Närhi sanoo. Luovuutta voi olla laittaa lukko makuuhuoneen oveen tai mennä suihkuun yhdessä. Lapset voi laittaa myös yökylään kavereiden luo tai vaikkapa mummolaan. – Tavallaan pitää luoda se semmoinen turvaverkosto myös siihen ympärille, että ne lapset saa joskus siitä myös pois, koska pitää olla myös parisuhdeaikaa, Närhi muistuttaa. 13 minuuttia päivässä Seksuaaliterapeutti korostaa, ettei parisuhdeaika voi nojata vain seksiin, vaan suhteessa pitää olla muutakin läheisyyttä.

– Tärkeintä on ehkä se, että osattaisiin arjessa ottaa pieniä hetkiä. On ihan tutkimuksia, että 90 minuuttia kosketusta – jonkunlaista – ja 90 minuuttia vähän syvällisempää keskustelua viikossa riittää jo pitämään sen parisuhteen kunnossa.

Käytännössä se tarkoittaa alle 13 minuuttia kumpaakin päivässä.

– Kyllä sellaisen ajan pystyy ottamaan, Närhi uskoo.

Kosketus arjessa on tärkeää.Shutterstock

"Liima rakennetaan arjessa"

Läheisyyden ylläpitoa ei kannata laiminlyödä, sillä seuraukset voivat olla karut.

– Sitten ollaan kuin vieraat ihmiset toisillemme, että siinä vaiheessa, kun ne lapset sitten muuttavat pois kotoa, niin ei tiedetäkään, että kuka siinä sohvalla vieressäni istuu. Että ollaan menty niin eri suuntiin, Närhi varoittaa.

Parisuhteessa onkin syytä ottaa itseään niskasta kiinni ja vaalia arjen pieniä tekoja.

– Muistettaisiin se kosketus ja vaikka se tuhma tekstiviesti joskus keskellä päivää tai jotain sellaista pientä virikettä sinne. Että ei tarvitse lähteä viikoksi etelään. Ei se vaadi sitä. Se on ihan kiva bonus, mutta tavallaan se liima rakennetaan siellä arjessa.

Närhi muistuttaa, että parisuhde- ja seksielämän kunnossa pitäminen lisää myös omaa hyvinvointia.

– Se on meidän moottori siellä arjessa, joka sitten saa meidät jaksamaan.

Taakaksi tilanne voi muodostua, jos parisuhdetta ja seksielämää laiminlyö liian pitkään ja ongelmat lakaistaan maton alle.

Entä millaisia ovat alle 30-vuotiaiden tyypilliset seksiongelmat? Katso yllä olevalta videolta!

Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset Hannakaisa "Hanski" Taskinen työskentelee MTV Uutisissa lifestyle-tuottajana.

