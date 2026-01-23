Sodankylään rakennetaan yli 30 miljoonan arvoinen kasarmi.

Sodankylän jääkäriprikaatin varuskuntaan rakennetaan uusi kasarmi, joka korvaa sisäilmaongelmien vuoksi purettavan kasarmirakennuksen, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa.

Uuden kasarmin rakennuskustannukset ovat arviolta 31,6 miljoonaa euroa. Uuden kasarmirakennuksen rakennuttaa Puolustuskiinteistöt ja se valmistuu vuoden 2027 loppuun mennessä.

Uusi kasarmi rakennetaan purettavan rakennuksen paikalle ja se täyttää nykyaikaiset terveellisyys-, turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset. Kasarmin lisäksi rakennetaan myös uudet yksikkövarasto- ja telttakuivaamotilat.