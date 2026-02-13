Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovellusta kehitetään varoittamaan ilmasta tulevasta vaarasta, kertoo sisäministeriö.
Väestön varoittaminen ilmasta uhkaavasta vaarasta on pelastusviranomaisen vastuulla. Ilmavaarasta varoittamisen toimintamallia on kehitetty ilmavoimien kanssa.
Suomi hyödyntää kehittämistyössä Ukrainasta saatuja oppeja. Sisäministeriön mukaan Suomi tarvitsee nykyistä monikanavaisemman varoitusjärjestelmän.
Ministeriön mukaan hanke toteutetaan EU-rahoituksella, ja muut EU-maat voivat hyödyntää Suomen kehittämistyön tuloksia. Hanke liittyy vaaratiedottamisen uudistamisen kokonaisuuteen, joka on kirjattu hallitusohjelmaan.
112 Suomi -sovelluksella on noin kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää. Vaaratiedoteominaisuus sovelluksessa on ollut kuusi vuotta.
Juttua täydennetty kello 18.53.