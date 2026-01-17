Jääkiekon SM-liigaottelussa Lahdessa nähtiin onnistunut kosinta.
Kosinnat jääkiekko-otteluissa eivät ole aivan jokailtaista heinää. Pelicansin fanituotteisiin pukeutunut mies toteutti kuitenkin romanttisen tempun perjantaina kotijoukkueen ja KalPan välisen ottelun katkon aikana.
– Tahdotko tulla vaimokseni? hän kysyi mikrofonin käteen saatuaan.
Nainen yllättyi ja asetti kädet kasvoilleen.
– Mä oon tosi sokissa, mutta tahdon.
Muu osa 3 462-päisestä yleisöstä innostui sydämet sulattavasta hetkestä. Pariskunta sai raikuvat aplodit.
He suutelivat toisiaan.
Kaunis episodi näkyy ylälaidan videolta.