Jäähyt puhuttivat perjantaina Lahdessa Pelicansin ja KalPan välisessä jääkiekkoliigan kohtaamisessa. Ottelun voitti KalPa maalein 3–1, mutta enemmän kohautti esimerkiksi päätöserän kuuma tapaus.
Pelicansin Mikko Kousa, 37, ja KalPan Konsta Kapanen, 22, rähisivät toisilleen väkivaltaisuusjäähyjen arvoisesti. Ensiksi mainittu näytti hermostuvan Kapasen fyysisestä pelaamisesta. Kousan joukkueen päävalmentaja Sami Kapanen on Konsta Kapasen isä.
Näet Kousan ja Kapasen välisen episodin ylälaidan videolta.
Avauserässä kotijoukkueen Andrew Vanderbeck sai kyseenalaisen kakkosen korkeasta mailasta. Videoiden perusteella KalPan Lukas Kanakin kasvoihin osui mailan sijaan Pelicansin Oskars Batnan ampuma purkukiekko.
Pelicans sai samassa tilanteessa kahden minuutin jäähyn sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan. KalPan Teemu Hartikainen otti päätöserän alussa kakkosen, kun kultakypärä kaatui omia aikojaan. Maila nousi Pelicansin Onni Lindin kasvoihin.