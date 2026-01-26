Ässien apuvalmentaja Hannes Hyvönen on vaihtamassa maisemaa kuluvan kauden jälkeen.

Hyvönen on työskennellyt porilaisseurassa valmennustehtävissä kaudesta 2023–2024. Tällä ja viime kaudella hän on ollut osa Jarno Pikkaraisen valmennustiimiä.

Hyvönen julkaisi sunnuntaina sosiaalisen median palvelussa LinkedInissä kirjoituksen, jossa hän kertoo etsivänsä hommia kuluvan kiekkokevään jälkeen.

– Etsin uutta valmennustehtävää kaudelle 2026–2027 ja arvostaisin tukeanne, Hyvönen kirjoittaa.

– Etsin päävalmentajan tai apuvalmentajan paikkaa, olen avoin työtehtäville Suomessa, Ruotsissa ja Euroopassa, hän jatkaa.

Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen vahvistaa MTV Urheilulle, että Hyvönen ei jatka valmennusryhmässä ensi kaudella.

Ässät on kertonut aiemmin, että päävalmentaja Jarno Pikkarainen jatkaa tehtävässään myös ensi vuonna. Pitkäaikainen maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl puolestaan siirtyy uusiin tehtäviin. Porilaisten uudeksi maalivahtiluotsiksi nousee Jussi Härkönen.

Vahvan alkukauden pelannut Ässät on vaikeamman jakson jälkeen SM-liigan runkosarjassa sijalla kahdeksan. Joukkue voitti viime viikonloppuna Lukon kahdesti Satakunnan paikallispeleissä.

Juttua päivitetty klo 17.00: Lisätty Ässien urheilujohtajan Jarno Kultasen vahvistus, ettei Hyvönen jatka ensi kaudella valmennuksessa.