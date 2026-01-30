Lukon tähtihyökkääjä Mikael Ruohomaa oli ilmiliekeissä, kun Lukko murjoi HIFK:n 6–2.

Illan kapellimestarina loistanut konkarihyökkääjä latoi taululle hurjat 0+5-tehot. Ruohomaa kertoi pelin jälkeen tehoillan olleen hänelle ainutlaatuinen.

– Ei koskaan ennen ole tapahtunut. Kerta se on ensimmäinenkin. Hyvältä tuntuu, Ruohomaa myhäili pelin jälkeen.

Syöttöpisteidensä lisäksi Ruohomaa oli perjantaina suureksi avuksi myös aloitusympyrässä. Ruohomaa kaapi aloitukset itselleen yli 70-prosenttisesti. HIFK:n ykkössentteri Jori Lehterällä aloitusprosentti oli 26, joten Ruohomaa pääsi kuittailemaan Lehterälle.

– Ihan vahva olo oli kyllä. En ole nopea, niin jollain täytyy kompensoida sitten. Tuntui hyvältä kyllä. Tässähän voi vaikka Jorstille antaa pienen näpäytyksen sitten, Ruohomaa myhäilee.

Täksi kaudeksi SM-liigaan palannut Ruohomaa on ollut tällä kaudella upeassa vireessä. Hän on tehnyt nyt 42 ottelussa 49 tehopistettä, ja on SM-liigan pistepörssissä neljäntenä.