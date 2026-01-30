SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen ja tähtihyökkääjä Maxime Fortier raivosivat itsensä pihalle Tapparaa vastaan pelatussa kärkiottelussa.
Helminen menetti hermonsa päätöserän lopulla, kun SaiPa sai kolmannen perättäisen rangaistuksensa. Konkariluotsin raivonpurkaus oli ottelun tuomarikaksikolle Loic Ruprechtille ja Janne Wuorenheimolle, ja Helminen sai pelirangaistuksen käytöksestä.
Vain hetkeä myöhemmin oli kultakypärä Maxime Fortierin vuoro pillastua. Tuomio oli sama: Pelirangaistus käytöksestä.
Katso tulikuuma tapahtumaketju ulosajoineen pääkuvan videolta.