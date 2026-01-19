Synkistä lähtökohdista uuteen vuoteen lähtenyt HPK on ollut joulutauon jälkeen lähes pitelemätön SM-liigassa.

Kerho näytti jo loppuvuoden seitsemän ottelun tappioputkellaan jäävän Liigan häntäsijoille.

Nyt joukkue on kuitenkin voittanut neljä viidestä ottelustaan ja vienyt tärkeitä pisteitä sarjataulukossa liki olevilta TPS:ltä, Pelicansilta, Kiekko-Espoolta ja Jukureilta.

– Tämä on todellakin ollut sellainen hetki, että HPK hyppäsi takaisin playoff-karkeloihin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ilahtui.

HPK on noussut sarjataulukossa jo 12. sijalle. Kivi listaa muutamia syitä hämeenlinnalaisten hyvälle vireelle.

– On tietysti hyvä, että Anrei Hakulinen tuli takaisin. Se toi vähän leveyttä, mutta tuo on syntynyt muualta.

– Heidän alivoimansa on ollut viidessä pelissä 93 prosenttia eli sarjan kärkeä. Maalivahti Kim Saarisen torjuntaprosentit nuorten MM-kisojen jälkeen ovat olleet kolmessa pelissä 100, 94,7 ja 96,9 ja sitä ennenkin Tomi Karhunen pelasi edelliset kaksi peliä ihan hyvin, Kivi toteaa.

Pelaajapuolelta erottuvat viiden ottelun jaksolla tehot 4+1 tehnyt Sami Päivärinta ja 3+1 tehtaillut , molemmat teholukemalla +5. Samoin pakistosta (0+4, +5).