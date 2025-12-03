



SM-liigassa säilymiselle hurja hintalappu – suuromistaja vihjaa paheksutulla ilmiöllä Copyright 2025 Samppa Toivonen / APOLLO PHOTO / All Over Press, all rights reserved. Julkaistu 03.12.2025 07:21 Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Vaasan Sportin pääomistajiin lukeutuva Tuomas Saikkonen uskoo SM-liigassa säilymisen vaativan pienemmiltä seuroilta merkittäviä lisäpanoksia tulevalle kaudelle. SM-liigan osakkaat päättivät viime torstaina siirtymisestä 14+10 joukkueen sarjamalliin kaudesta 2027–28 alkaen. Jo tulevalla kaudella sarjaa ollaan laajentamassa mahdollisesti jopa 18 joukkueeseen, joista neljä putoaa ylemmältä tasolta kauden päätteeksi. Lue myös: Jokerit ei kynnyskysymys – Kiekko-Espoossa puntaroidaan SM-liigan päätöstä Ratkaisun on aavisteltu johtavan ensi kaudella kilpavarusteluun, kun suuri joukko seuroja pelaa säilymisestä niin sanotussa A-liigassa. – Puoli miljoonaa on sellainen alustava heitto, heittää Vaasan Sportin suuromistaja Tuomas Saikkonen lisäsatsausten hintalapuksi. – Tai jos meillä on ensi kaudella 18 joukkuetta, niin mitä se tarkoittaa mediarahalle? Tippuvatko ne 200 000 eurolla? Oletettavasti. – Kyllä tämä laittaa miettimään, että olisiko 700 000 euroa sittenkin lähempänä, mitä uutta rahaa pitäisi löytää jostain? Saikkonen pohtii. Palaavatko tyhjennysmyynnit? Sportissa pohditaan nyt kuumeisesti, miten sarjauudistuksen tuomaan haasteeseen vastataan. Kiekkoseurat ovat jo tähän asti kääntäneet seutukunniltaan kaikki kivet eurojen löytämiseksi, joten säästöjäkin voidaan tarvita.





– Tämä laittaa toki miettimään, että pitäisikö tässä tehdä jo tähän kauteen jotain pelivetoja, koska ei tässä putoamisen vaaraa ole, Saikkonen vihjaa.

Saikkonen jättää sanomatta paheksutun termin ääneen, mutta liigakarsintojen poistaminen tältä kaudelta nosti monen mieleen saman ajatuksen: palaavatko niin sanotut tyhjennysmyynnit eli pelaajiston myymiset kesken kauden Liigaan?

– En tiedä kannattaako tässä alkaa vielä höntyilemään, mutta toisaalta paras aika tehdä muutoksia olisi nyt eikä huomenna, Saikkonen toteaa.

Putoaminen vielä toistaiseksi B-liigan nimellä kulkevalle alemmalle sarjatasolle ei välttämättä ole seuroille katastrofi, jos takaisin nousemiseksi riittää oman sarjan voittaminen seuraavalla kaudella.

SM-liigan yhtiökokous päätti tuoda sarjatasojen välille suoran nousun ja putoamisen mahdollisuuden, mikä helpottaa putoajienkin sopeutumista merkittävästi. Samalla putoajien on määrä saada liigaosakkeestaan sille määritellyn 2,2 miljoonan euron arvon niin kutsuttuna tyyny- tai laskuvarjorahana.

– Tietenkin jos sen saa, niin sen kauden voi olla jopa ihan ok. 2,2 miljoonaa on kuitenkin niin paljon, että se pelastaa siinä hetkessä, Saikkonen arvioi.

– Mutta pakkohan sinun on nousta sitten seuraavalla kaudella takaisin ja mennä sillä riskillä tai sitten aloittaa merkittävä toimintojen supistaminen, koska vähän epäilen, että ei sitä A- ja B-sarjan eroa saada ihan kurottua umpeen. Luulen, että B:ssä mennään paljon kapeammilla resursseilla kuin A:ssa.