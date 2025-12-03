Vaasan Sportin pääomistajiin lukeutuva Tuomas Saikkonen uskoo SM-liigassa säilymisen vaativan pienemmiltä seuroilta merkittäviä lisäpanoksia tulevalle kaudelle.
SM-liigan osakkaat päättivät viime torstaina siirtymisestä 14+10 joukkueen sarjamalliin kaudesta 2027–28 alkaen.
Jo tulevalla kaudella sarjaa ollaan laajentamassa mahdollisesti jopa 18 joukkueeseen, joista neljä putoaa ylemmältä tasolta kauden päätteeksi.
Lue myös: Jokerit ei kynnyskysymys – Kiekko-Espoossa puntaroidaan SM-liigan päätöstä
Ratkaisun on aavisteltu johtavan ensi kaudella kilpavarusteluun, kun suuri joukko seuroja pelaa säilymisestä niin sanotussa A-liigassa.
– Puoli miljoonaa on sellainen alustava heitto, heittää Vaasan Sportin suuromistaja Tuomas Saikkonen lisäsatsausten hintalapuksi.
– Tai jos meillä on ensi kaudella 18 joukkuetta, niin mitä se tarkoittaa mediarahalle? Tippuvatko ne 200 000 eurolla? Oletettavasti.
– Kyllä tämä laittaa miettimään, että olisiko 700 000 euroa sittenkin lähempänä, mitä uutta rahaa pitäisi löytää jostain? Saikkonen pohtii.
Palaavatko tyhjennysmyynnit?
Sportissa pohditaan nyt kuumeisesti, miten sarjauudistuksen tuomaan haasteeseen vastataan. Kiekkoseurat ovat jo tähän asti kääntäneet seutukunniltaan kaikki kivet eurojen löytämiseksi, joten säästöjäkin voidaan tarvita.