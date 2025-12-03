



Jokerit ei kynnyskysymys – Kiekko-Espoossa puntaroidaan SM-liigan päätöstä Kiekko-Espoossa odotetaan Jokereiden kohtaamista, sillä naapuriseuran paluu SM-liigaan täyttää hallit kaikkialla Suomessa. Matti Raivio / All Over Press Julkaistu 26 minuuttia sitten Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Jokerien paluu SM-liigaan on Kiekko-Espoolle mieluinen käänne, mutta ykkösasiana se ei naapuriseuran toivelistalla ollut. Jokerit on nousemassa ensi kaudella mukaan SM-liigaan, kun sarjaa laajennetaan mahdollisesti jopa 18 joukkueeseen ennen siirtymistä 14+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjaan kaudesta 2027–28 alkaen. Perinteikkään Jokerien saaminen takaisin pääsarjaan oli tärkeä asia monelle liigaseuralle. Toisen paikallisvastustajan saaminen mukaan on myös Kiekko-Espoon toimitusjohtajan Henri Sneckin mieleen, mutta asia ei kuitenkaan ollut hänelle sarjauudistuksen tärkein kohta. – Ei ollut. Jokerit on meille huippuhyvä vastustaja taloudellisesti. Se tuo porukkaa. Totta kai toivoimme, että löytyisi tapa, jolla Jokerit saadaan mukaan. Kyllähän me siihen olemme tyytyväisiä. – Uskon, että ihan kaikki liigapaikkakunnat täyttyvät, kun Jokerit vierailee. Ei se kuitenkaan ollut mikään kynnyskysymys saada heitä mukaan, Sneck sanoo MTV Urheilulle. Lue myös: Jokereilta hurjaa puhetta – miljoonia pöytään SM-liigassa Kiekko-Espoo ei saanut osallistua SM-liigan yhtiökokouksen äänestykseen, sillä seura ei ole vielä maksanut kokonaisuudessaan 2,2 miljoonan euron liigaosakettaan. Espoolaiset saivat kuitenkin osallistua päättäviin kokouksiin ja liputtivat julkisesti 12+10 joukkueen sarjamallin puolesta. Seura kuitenkin tyytyy nyt tehtyyn päätökseen 14 joukkueen ylemmästä sarjasta.





– Kyllä tässä pitää seistä yhteisten päätösten takana. Pulinat pois, Sneck sanoo.

– Meillä oli oma näkemyksemme aiemmin, mutta olemme tyytyväisiä, että saatiin päätös aikaiseksi. En voi sanoa, että Kiekko-Espoo olisi tähän mitenkään pettynyt.

Hullutteluun ei varaa

Tulevalla kaudella SM-liigasta putoaa vähintään kaksi nykyisistä 16 seurasta. Kiekko-Espoo on ollut paluukausillaan kaukana sarjan häntäpäästä, mutta nyt tehty päätös siirtymäkaudesta pakottaa jokaisen miettimään lisäpanostuksia joukkueeseensa.

– Mihinkään hullutteluun ei pidä lähteä. Hirveitä ylilyöntejä ei pelaajabudjettien tai muidenkaan osalta voida tehdä, Sneck näkee.

– Voin kuvitella, että tämä pelaajabudjettikysymys on sellainen, että Liigassa tullaan näkemään monenmoista. Kyllä meidän täytyy siihen valmistautua, että sitä on jonkin verran kasvatettava.

– Lähdemme taistelemaan siitä, että pelaamme ylempää sarjaa jatkossakin. Kyllä se tarkoittaa pelaajabudjetin päivitystä. Sen summan osalta varmaan käydään nyt pian hallituksen kanssa keskustelua, Sneck sanoo.