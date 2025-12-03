Jokerien paluu SM-liigaan on Kiekko-Espoolle mieluinen käänne, mutta ykkösasiana se ei naapuriseuran toivelistalla ollut.
Jokerit on nousemassa ensi kaudella mukaan SM-liigaan, kun sarjaa laajennetaan mahdollisesti jopa 18 joukkueeseen ennen siirtymistä 14+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjaan kaudesta 2027–28 alkaen.
Perinteikkään Jokerien saaminen takaisin pääsarjaan oli tärkeä asia monelle liigaseuralle. Toisen paikallisvastustajan saaminen mukaan on myös Kiekko-Espoon toimitusjohtajan Henri Sneckin mieleen, mutta asia ei kuitenkaan ollut hänelle sarjauudistuksen tärkein kohta.
– Ei ollut. Jokerit on meille huippuhyvä vastustaja taloudellisesti. Se tuo porukkaa. Totta kai toivoimme, että löytyisi tapa, jolla Jokerit saadaan mukaan. Kyllähän me siihen olemme tyytyväisiä.
– Uskon, että ihan kaikki liigapaikkakunnat täyttyvät, kun Jokerit vierailee. Ei se kuitenkaan ollut mikään kynnyskysymys saada heitä mukaan, Sneck sanoo MTV Urheilulle.
Kiekko-Espoo ei saanut osallistua SM-liigan yhtiökokouksen äänestykseen, sillä seura ei ole vielä maksanut kokonaisuudessaan 2,2 miljoonan euron liigaosakettaan.
Espoolaiset saivat kuitenkin osallistua päättäviin kokouksiin ja liputtivat julkisesti 12+10 joukkueen sarjamallin puolesta. Seura kuitenkin tyytyy nyt tehtyyn päätökseen 14 joukkueen ylemmästä sarjasta.