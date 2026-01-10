SM-liigan kurinpitodelegaatio on asettanut Ässien Kasper Puution väliaikaiseen pelikieltoon.
Puutio sai perjantaina Tapparaa vastaan pelatussa ottelussa 5+20 minuutin pelirangaistuksen lyötyään Tapparan Juuso Nykästä poikittaisella mailalla päähän.
Kurinpitodelegaatio langetti Puution väliaikaiseen pelikieltoon perusteellisen kurinpitokäsittelyn ajaksi, joten puolustaja ei ole lauantaina Ässien käytettävissä, kun porilaisseura isännöi nyt vuorostansa Tapparaaa.
Katso pelikieltoon johtanut tilanne pääkuvan videolta.