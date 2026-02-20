Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg saa käynnissä olevasta kurinpitotutkinnastaan huolimatta toimia joukkueensa penkin takana perjantaisessa Pelicans-ottelussa.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen asetti myöhään torstai-iltana Tapparan, JYPin sekä joukkueiden päävalmentajat Rikard Grönborgin ja Petri Matikaisen kurinpitokäsittelyyn joukkueiden keskiviikkoisen SM-liigaottelun tapahtumien tiimoilta.

JYPin ja Tapparan välinen ottelu karkasi keskiviikkona rajusti käsistä, ja kaukalossa nähtiin peräti kolme nyrkkitappelua. JYPin Antti Tyrväinen ja Tapparan Emil Sylvegård tappelivat jo 17 sekunnin pelin jälkeen ja saivat tempauksesta kahden ottelun pelikiellot.

Muut tappelupukarit selvisivät ilman pelikieltoja.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa JYPin apuvalmentaja Santeri Heiskanen toi ilmi, että Tappara-leiri oli pitkin viikkoa puhunut kostosta liittyen joukkueiden väliseen joulukuiseen otteluun, jossa Antti Tyrväinen taklasi Tapparan Kristian Tanusta.

Nyt SM-liigan kurinpitodelegaatio tutkii tapauksen perin pohjin, ja pyrkii selvittämään Tapparan, JYPin, Matikaisen ja Grönborgin vastuuta väkivaltaiseksi äityneisiin tapahtumiin.

SM-liigan kuripitodelegaatio tekee seuraavaksi tarvittavat kuulemispyynnöt, kuulemiset ja mahdolliset vastakuulemiset. Kuulemisten jälkeen kurinpito tekee vielä tarkemmat lisäselvitykset kuulemisten pohjalta.

Koska asia vaatii niin perusteellista tutkintaa, voidaan kurinpitotuomiota odottaa vasta perjantai-iltana SM-liigakierroksen jälkeen. Jos edes silloinkaan.

Jos SM-liigan kurinpitodelegaatio on saanut kasaan tarvittavat materiaalit, on sen tarkoitus kokoontua puimaan tapausta perjantaina iltapäivästä, mutta näillä näkymin tuomio tullaan antamaan aikaisintaan vasta perjantain SM-liigakierroksen jälkeen.

Jos tarvittavia materiaaleja uupuu, kokous ja täten myös tuomio, lykkääntyvät.

Vaikka Grönborg ja Matikainen ovat kurinpitokäsittelyssä, saavat he valmentaa normaalisti mahdollisiin sanktioihin asti. Kurinpito voi asettaa väliaikaisen peli- tai toimitsijakiellon vain silloin, kun tapaus/rike on varmuudella vähintään yhden ottelun pannan arvoinen.

Koska kurinpito ei voi vielä todistaa, ovatko Matikainen ja Grönborg rikkoneet sääntöjä, saa kaksikko siis valmentaa normaalisti, kunnes mahdollisesta sanktiosta ilmoitetaan.

Grönborg nähdään penkin takana jo tänään, kun Tappara kohtaa illan SM-liigakierroksella Pelicansin. JYP jatkaa kauttaan vasta lauantaina TPS:n vieraana.

