Runsaat vaihtelut jääkiekon SM-liigan joukkueiden ottelutahdissa johtuvat pitkälti suurten areenoiden varauskalentereista.

Joukkueiden paljon toisistaan poikkeavat ottelutahdit nousivat esiin torstaina Huomenta Suomen Kiekkoraadissa.

Keskustelussa MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen nosti esiin, että vielä ennen tiistain kierrosta Kiekko-Espoo oli pelannut jo 45 ottelua, JYP vasta 40.

Tilanne kuitenkin tasaantuu, kun Espoo pelaa kahtena seuraavana viikkona vain yhden ottelun kumpanakin, kun taas JYPillä on edessään kaksi kolmen pelin viikkoa. Runkosarjan tullessa ratkaisuvaiheeseensa tilanne ei ole millään lailla optimaalinen.

– Ei tuollaista voi olla tässä vaiheessa kautta. Se on ihan järkyttävä ero, Aaltonen kritisoi.

MTV Urheilu tavoitti sekä Kiekko-Espoon toimitusjohtajan Henri Sneckin että JYPin kollegansa Risto Korpelan. Kummankaan kohdalla epätasainen ottelutahti ei ole johtunut seuran omasta toiveesta.

– Miksi meille on juuri nyt tullut tällaiset pätkät, niin en osaa sanoa, Sneck toteaa.

Kiekko-Espoon kannalta rennommat viikot tekevät hyvää, sillä joukkueessa on juuri nyt paljon loukkaantumisia. Tämän todettuaan Sneck tiedostaa myös asian kääntöpuolen.

– Mutta sitten taas se, että on hirveitä otteluruuhkia, aiheuttaa juuri niitä loukkaantumisia, Sneck muistuttaa.

Suuret areenat vaikuttavat kaikkien otteluohjelmaan

JYPin toimitusjohtaja Korpela ei keksi yhtä yksittäistä syytä sille, miksi jyväskyläläiset ovat jatkuvasti muutaman ottelun muita perässä.

– Tänä vuonna se on vain sattunut meidän kohdallemme, Korpela pohtii.

Hän nostaa kuitenkin esiin maan muutamat suuremmat areenat, joiden vilkkaampi tapahtumakalenteri vaikuttaa kaikkien muidenkin rytmiin. Eniten tämä koskee Tampereen Nokia-areenaa ja Helsingin jäähallia, mutta osittain myös muiden suurempien kaupunkien areenoita.

Sekä Espoossa että Turussa on edessä pidempiä käyttökatkoja muun muassa muodostelmaluistelun ja cheerleadingin kilpailuiden takia.

– 16 joukkueen sarjan rakentaminen on haastavaa. Siellä on areenoita, joissa on paljon muita tapahtumia, CHL:ää ja niin edelleen, Korpela sanoo.

– Pelejä on paljon, ja sitten tulee joltain joukkueelta tieto, että täällä ei voi muuten puoleentoista viikkoon pelata. Pelkästään yksi yksittäinen tapaus tekee siinä ihan hirvittävän rumban, ja sitten niitä on vielä useassa hallissa.

Saman ilmiön tunnistavat myös Kiekko-Espoon Henri Sneck ja niin ikään haastatteluun tavoitettu HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson. Myös hämeenlinnalaisille on osunut tammi-helmikuulle kaksi yhden pelin viikkoa syystä, jota seurassa ei itse tiedetä.

– Aina voi muutoksia toivoa, mutta kyllä se yleensä aika hankalaa on. Vaihtoehtoisten päivien löytäminen on haastavaa, Källarsson toteaa seurojen mahdollisuudesta vaikuttaa omaan otteluohjelmaansa ennen sen lukkoon lyömistä.

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen näkee muun tapahtumatoiminnan aiheuttamat pidemmät pelitauot päällimmäisenä syynä tilanteeseen.

– Jos halli tai pari on kymmenen päivää kiinni tai kaksi viikonloppua ja niiden välisen ajan, siinä pitäisi pystyä pelaamaan neljä viisi kierrosta. Jos pelaat ne pelkästään vieraissa, niin jossain kohdassa on sitten aikamoinen kotisuma, Markkanen perustelee.

– Kotiruuhkia, joihin on hankalaa saada kolmeen kotiotteluun yleisöä, pyritään välttämään. Se vaikuttaa silloin vähän myös muidenkin ohjelmaan.

Ruotsissa toinen tilanne

Vertailu Ruotsiin paljastaa jälleen mielenkiintoisen seikan. Useamman seurapomon mukaan länsinaapurissa jäähalleja ei juuri käytetä muuhun kuin jääkiekko-otteluihin. Tällöin SHL:n otteluohjelma on SM-liigaa helpommin sovittavissa.

Markkanen vahvistaa, että väitteessä on ainakin osittain perää.

– Siinä mielessä on, että meillä kaikki (suuremmat) urheilutapahtumat – on se sitten tennistä, koripalloa tai lentopalloa – pelataan samoissa areenoissa kuin jääkiekkoa, mutta Ruotsissa niille on omat areenansa.

– Myös konserttiareenoita on enemmän. Vaikka tapahtumia olisi sama määrä tai enemmän, niille on erilaisia tiloja. Meillä on monitoimiareenoita, joissa järjestetään kaikki isot tapahtumat, Markkanen selventää.