SM-liigaan superkaudelle tähtäävä Joensuun Kiekko-Pojat vahvistuu tshekkiläisellä paluumuuttajalla.

Kiekko-Pojat on MTV Urheilun tietojen mukaan tehnyt loppukautta koskevan sopimuksen hyökkääjä Denis Kusyn kanssa. 28-vuotias laituri on edustanut kuluvalla kaudella kotimaassaan HK Mountfieldia. Rooli joukkueessa on jäänyt kuitenkin tuloksellisesti vaisuksi. Hän on tehnyt 30 peliin vain viisi tehopistettä.

Kusy on tuttu mies Joensuussa. Hän pelasi Kiekko-Pojissa loistosesongin 2022–2023 ja mätti 52 tehopistettä. Kusy oli tuolloin Mestiksen pistepörssin seiska ja tehokkain ulkomaalaispelaaja.

Joensuusta Kusy siirtyi kahdeksi vuodeksi tshekkiläiseen Kladnoon, jossa hän viiletti jääkiekon elävän legendan Jaromir Jagrin joukkuekaverina.

Kiekko-Pojat pyrkii ensi kaudeksi SM-liigaan. Sen on kuitenkin päästävä vähintään Mestiksen finaaleihin. Joukkue on hankkinut talven aikana lukuisia pelaajavahvistuksia. Se on tällä hetkellä Mestiksen sarjataulukossa kolmantena.