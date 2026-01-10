Jämin Jänteen Markus Vuorela on voittanut vapaan hiihtotavan kymmenen kilometrin miesten Suomen mestaruuden Kuopiossa.
Vehkalahden Veikkojen yllättäjä Olli-Pekka Laitila oli väliaikalähtökilpailussa toinen (+7,5) ja Vuokatti Ski Team Kainuun Emil Liekari kolmas (+8,2).
Alkukaudella maailmancupissa säväyttänyt Arsi Ruuskanen jäi lopputuloksissa vasta kymmenenneksi (+24,0).
Puijon Hiihtoseuran Iivo Niskanen vetäytyi kotiladuillaan käydystä kilpailusta, joka käytiin napakassa pakkasessa ja yltyvässä lumisateessa.