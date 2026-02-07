Liiketoiminta ja kehitys

Vapaan osuuden jälkeen Pärmäkoski tuli maaliin neljä minuuttia ja 1,5 sekuntia voittajaa Frida Karlssonia hitaampana. Tulos herättää kysymyksiä siitä, onko 35-vuotiaan hiihdot Milano-Cortinan olympialaisissa jo hiihdetty.

– Varmasti ei ollut porukan nopein pertsan suksi. Joutui työntämään sellaisissa paikoissa, joissa muut eivät joutuneet. Mutta itse pyysin pitoa lisää, Pärmäkoski kommentoi Ylelle.

Krista Pärmäkoski sijoittui 20:nneksi maastohiihdon olympiakisat avanneessa naisten 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa. Konkarihiihtäjälle murhetta toi ensimmäinen perinteisellä hiihdetty osuus, jonka jälkeen hän oli 27:s.

10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa yli neljä minuuttia kärjestä jäänyt Krista Pärmäkoski myönsi Ylelle, ettei ole huippukunnossa olympiakisoissa. Samalla hän totesti suksensa olleen tahmeat perinteisen osuudella.

Pärmäkoski on ennakolta tyrkyllä naisten viestiin ja yhteen vapaalla hiihdettävään osuuteen.

– Jos olisi ollut vähän liukkaampi pertsan suksi, niin olisi voinut mennä paremmin, mutta mun mielestä skeitti (luistelu) tuli ihan hyvin, Pärmäkoski huomautti.