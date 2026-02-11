Olympialaisten naisten syöksylaskussa sunnuntaina vakavasti loukkaantunut Lindsey Vonn on yhä hoidettavana trevisolaisessa sairaalassa. Hän julkaisi tänään kuvia sairaalasta kolmannen leikkauksensa jälkeen.

Vonn kaatui heti laskunsa alussa radan toisessa, oikealle kääntyvässä mutkassa. Hänen linjansa oli liian optimistinen, ja osuma porttiin aiheutti kaatumisen.

Repeytyneestä eturistisiteestä huolimatta olympialaisiin osallistunut Vonn, 41, kuljetettiin rinteestä helikopterilla trevisolaiseen sairaalaan, jossa hän on ollut hoidettavana viikonlopusta lähtien.

Vonn on aiemmin kertonut diagnoosikseen vaikean sääriluun murtuman, jonka korjaamiseksi tarvitaan useita leikkauksia.

– Minulle tehtiin tänään kolmas leikkaus, ja se onnistui. Onnistumisella on minulle tällä hetkellä täysin toinen merkitys kuin vielä muutama päivä sitten. Toipuminen etenee, ja vaikka se on hidasta, tiedän tulevani kuntoon, Vonn kertoo tänään Instagramissa julkaisemiensa kuvien yhteydessä.

Kuvista ensimmäisessä Vonn makaa sairaalavuoteella peukalo pystyssä, ja hänen vasempaan jalkaansa on kiinnitetty massiiviset tukiraudat.

Toisessa kuvassa Vonn hymyilee vuoteensa vierellä olevan hoitajan kanssa, ja kolmannessa kuvassa on valtava määrä hänelle toimitettuja kukkakimppuja.

– Olen kiitollinen uskomattomasta lääkintähenkilökunnasta, ystävistä ja perheestä, jotka ovat olleet tukenani, sekä niistä kauniista rakkauden ja tuen purkauksista, joita ihmiset ympäri maailman ovat minulle osoittaneet.

– Lisäksi suuret onnittelut joukkuetovereilleni ja kaikille Yhdysvaltojen edustajille, jotka ovat siellä inspiroimassa minua ja antavat jotain, minkä puolesta kannustaa.