Iran potee "strategista yksinäisyyttä", asiantuntija sanoo.

"Ymmärrättekö te lännessä, että Iranin eristäminen lännestä ajaa maan Kiinan ja Venäjän syliin?"

Ajatuksen esitti korkea-arvoinen iranilainen ulkopoliitikko Lähi-idän asiantuntijalle Mikko Lohikoskelle.

MTV Uutiset ei paljasta kyseisen iranilaispoliitikon nimeä, koska Lohikosken kanssa käyty keskustelu oli luonteeltaan yksityinen.

Iranilaispoliitikon nimi on MTV Uutisten tiedossa. Hän on käyttänyt myös viime vuosina merkittävää poliittista valtaa Iranissa.

– Iranissa Kiinaan nojaamista pidetään hyvin vaikeana, koska kiinalainen kulttuuri ja tapa toimia on iranilaisille hyvin vieras, Lohikoski sanoo.

– Iranissa kuitenkin katsotaan, ettei heillä tässä tilanteessa ole juuri muita vaihtoja kuin kääntyä itään, hän jatkaa.

Lähi-idän tuntija Mikko Lohikoski.

Iran ei luota kumppaneihinsa

Vaikka Iran on tehnyt yhteistyötä sekä Venäjän että Kiinan kanssa, on Iranissa syvässä ajatus, että suhde on alisteinen kummankin kumppanin Yhdysvallat-suhteelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kiina ja Venäjä toimivat omien etujensa mukaisesti, jos niiden suhde Yhdysvaltoihin sitä vaatii, Lohikoski selittää.