Stubb vaatii Israelin "pysäyttämistä" – asiantuntija ihmettelee yhtä kohtaa

1:33 Presidentti Stubb arvioi, että Lähi-idän tilanne ei ratkea ennen syksyä.

Julkaistu 24.04.2026 10:33

Eurooppa voisi lähettää Israelille viestin, "joka ymmärrettäisiin", asiantuntija sanoo. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Israel on "pysäytettävä" Länsirannalla. Israel on systemaattisesti laajentanut siirtokuntiaan ja liittänyt alueita tiukemmin itseensä käyttäen myös väkivaltaa. Länsirannan tilanteeseen puuttumisen lisäksi Stubb vaatii Gazan humanitäärisen tilanteen helpottamista ja Libanonin tilanteen rauhoittamista. Näihin toimiin tulisi laittaa "kaikki paukut" Lähi-idässä jälkeen, kun Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välille on saatu solmittua pysyvä tulitauko, Stubb sanoi MTV:n haastattelussa. Helsingin yliopiston tutkijan, Lähi-itä-asiantuntija Timo R. Stewartin mukaan Stubb nostaa esille "tärkeitä huolenaiheita", mutta yhtä asiaa hän Stubbin avauksessa ihmettelee. Stubbin mukaan nimittäin Israelin osalta joudutaan vielä odottamaan. – Israelissa on vaalit vasta syksyllä. Vaikea nähdä, että tilanne rauhoittuisi sitä ennen, Stubb sanoi MTV:lle. Presidentti Stubbin koko haastattelun voi katsoa MTV Katsomosta. Stewart sanoo "vähän ihmettelevänsä" ajatusta, että joidenkin asioiden kanssa pitäisi odottaa vaalien jälkeiseen aikaan.

– Jos haluaa vaikuttaa vaalien jälkeisen hallituksen politiikkaan, on sen aika ennen vaaleja, eikä vaalien jälkeen, hän jatkaa.

Presidentti Stubb piti puheenvuoron Arabiliiton pysyville edustajille vierailullaan Egyptissä keskiviikkona.Handout

Viesti, joka ymmärrettäisiin

Timo R. Stewart painottaa, että Israelin vaaleihin on yhä yli puoli vuotta aikaa. Sitä ennen Israelin politiikasta Libanonissa, Gazassa ja Länsirannalla kärsivät miljoonat ihmiset ja se aiheuttaa "mittaamatonta vahinkoa".

Tuoreiden mielipidemittausten mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun oikeistolaisblokki ei saisi lokakuun vaaleissa enemmistöä. Enemmistöön ei todennäköisesti yltäisi myöskään Netanjahun merkittävin haastaja, sionistinen oppositiokaan.

Pääministeri Netanjahu holokaustin uhrien muistopäivänä 14. huhtikuuta.AFP / Lehtikuva

Stewartin mukaan Stubbin vaatima Israelin "pysäyttäminen" ei onnistu, jollei maan johto joudu kouriintuntuvasti toteamaan, että sen harjoittamalla politiikalla on hintansa.

EU-maista Espanja, Belgia, Irlanti ja Slovenia pyrkivät viikonvaihteessa kasvattamaan tätä hintalappua. Maat esittivät EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä tai vähintään siitä keskustelemista.

Sopimus luo puitteet Israelin ja EU:n väliselle poliittiselle vuoropuhelulle ja taloudelliselle yhteistyölle.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi Helsingin Sanomien mukaan, että Suomi on erittäin avoin erilaisille tavoille painostaa Israelia. Esimerkiksi Saksa ja Italia kuitenkin tyrmäsivät ehdotuksen sopimuksen jäädyttämisestä.

– Sopimuksen jäädyttäminen olisi viesti, joka Israelissa ymmärrettäisiin. Se osoittaisi, että Euroopan etujen ja arvojen vastaisella politiikalla on vaikutusta EU:n ja Israelin suhteeseen, Stewart sanoo.

Hyväntekeväisyyskeittiö jakoi ruokaa Gazassa 22. huhtikuuta.AFP / Lehtikuva

"Kuulostaa sotarikokselta"

Jo puoli vuotta kestäneestä tulitauosta huolimatta humanitäärinen tilanne Gazassa ei ole sanottavasti parantunut, ja Israel rajoittaa sekä lääkkeiden että ruoan pääsyä alueelle.

Gazan tilanteen eteenpäin viemisestä on paperilla sopimus, mutta käytännössä tilanne seisoo paikoillaan, Stewart sanoo. Jälleenrakentaminen on ollut olematonta ja valtava määrä ihmisiä asuu teltoissa.

Israel on myös sanonut miehittävänsä osan Etelä-Libanonista, jossa käytävä hyökkäyssota "kuulostaa sotarikokselta", Stewart sanoo. Länsirannalla siirtokuntia on laajennettu, mikä heijastaa Israelin ääneen sanottua politiikkaa.

– Eikä sitä vapaaehtoisesti varsinkaan vaalivuotena muuteta, Stewart toteaa.

Israelin sotilaita maan miehittämällä Länsirannalla 12. huhtikuuta.AFP / Lehtikuva

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

