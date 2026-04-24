Eurooppa voisi lähettää Israelille viestin, "joka ymmärrettäisiin", asiantuntija sanoo.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan Israel on "pysäytettävä" Länsirannalla. Israel on systemaattisesti laajentanut siirtokuntiaan ja liittänyt alueita tiukemmin itseensä käyttäen myös väkivaltaa.
Länsirannan tilanteeseen puuttumisen lisäksi Stubb vaatii Gazan humanitäärisen tilanteen helpottamista ja Libanonin tilanteen rauhoittamista.
Näihin toimiin tulisi laittaa "kaikki paukut" Lähi-idässä jälkeen, kun Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välille on saatu solmittua pysyvä tulitauko, Stubb sanoi MTV:n haastattelussa.
Helsingin yliopiston tutkijan, Lähi-itä-asiantuntija Timo R. Stewartin mukaan Stubb nostaa esille "tärkeitä huolenaiheita", mutta yhtä asiaa hän Stubbin avauksessa ihmettelee.
Stubbin mukaan nimittäin Israelin osalta joudutaan vielä odottamaan.
– Israelissa on vaalit vasta syksyllä. Vaikea nähdä, että tilanne rauhoittuisi sitä ennen, Stubb sanoi MTV:lle.
Stewart sanoo "vähän ihmettelevänsä" ajatusta, että joidenkin asioiden kanssa pitäisi odottaa vaalien jälkeiseen aikaan.