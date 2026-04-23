Hormuzinsalmen strateginen merkitys on ollut tiedossa vuosikymmeniä, mutta Iranin vastatoimien voimakkuus näyttää silti yllättäneen Yhdysvallat. Ulkomaantoimittaja Jarno Miettinen arvioi tilanteen vaikutuksia.
Yhdysvallat pyrkii kuristamaan Iranin taloutta merisaarrolla, ja Iran vastaa jatkamalla painostusta Hormuzinsalmella.
Yhdysvallat on ilmoittanut estäneensä viime päivinä yli 30 aluksen pääsyn Iranin satamiin Hormuzinsalmen kautta. Merisaarto on voimakas painostuskeino, sillä suuri osa Iranin viennistä on öljyä ja kaasua, ulkomaantoimittaja Jarno Miettinen toteaa.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Iran menettäisi saarron vuoksi jopa 500 miljoonaa dollaria päivässä. Summaa ei ole voitu vahvistaa, mutta Miettisen mukaan vaikutus Iranin talouteen on joka tapauksessa huomattava.
– Sodankäyminen on aina kallista kaikille osapuolille.
Lue myös: Trumpin käsky Hormuzinsalmen miinoittajista: "Ampukaa ja tappakaa"
Hormuzinsalmi on ollut sodan välineenä aiemminkin
On selvää, että Hormuzinsalmi on koko sodan voimakkain pelinappula, jolla Iran voi kiristää Yhdysvaltoja.
Hormuzinsalmen strateginen merkitys on ollut tiedossa vuosikymmeniä. Silti ulkopuolisille on näyttänyt siltä, ettei Yhdysvaltain poliittinen johto täysin varautunut Iranin vastatoimiin.