Trumpin toimissa on hämmästelty yhtä kysymystä: "Poliittinen johto ei ehkä halunnut uskoa"

22:09 Sota ei etene Yhdysvaltojen toivomalla tavalla. Kumpi osapuoli on tällä hetkellä niskan päällä – ja onko tilanteesta ulospääsyä, jossa Trump voisi säilyttää kasvonsa?

Julkaistu 23.04.2026 19:15

Hormuzinsalmen strateginen merkitys on ollut tiedossa vuosikymmeniä, mutta Iranin vastatoimien voimakkuus näyttää silti yllättäneen Yhdysvallat. Ulkomaantoimittaja Jarno Miettinen arvioi tilanteen vaikutuksia. Yhdysvallat pyrkii kuristamaan Iranin taloutta merisaarrolla, ja Iran vastaa jatkamalla painostusta Hormuzinsalmella. Yhdysvallat on ilmoittanut estäneensä viime päivinä yli 30 aluksen pääsyn Iranin satamiin Hormuzinsalmen kautta. Merisaarto on voimakas painostuskeino, sillä suuri osa Iranin viennistä on öljyä ja kaasua, ulkomaantoimittaja Jarno Miettinen toteaa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Iran menettäisi saarron vuoksi jopa 500 miljoonaa dollaria päivässä. Summaa ei ole voitu vahvistaa, mutta Miettisen mukaan vaikutus Iranin talouteen on joka tapauksessa huomattava. – Sodankäyminen on aina kallista kaikille osapuolille. Lue myös: Trumpin käsky Hormuzinsalmen miinoittajista: "Ampukaa ja tappakaa" Hormuzinsalmi on ollut sodan välineenä aiemminkin On selvää, että Hormuzinsalmi on koko sodan voimakkain pelinappula, jolla Iran voi kiristää Yhdysvaltoja. Hormuzinsalmen strateginen merkitys on ollut tiedossa vuosikymmeniä. Silti ulkopuolisille on näyttänyt siltä, ettei Yhdysvaltain poliittinen johto täysin varautunut Iranin vastatoimiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käveli kohti Marine One -sotilashelikopteriaan lähtiessään Valkoisesta talosta turvamiehen seuraamana 16. huhtikuuta. STELLA Pictures / ddp

– Se on kysymys, jota on hämmästelty aika paljon. Hormuzinsalmen strateginen merkitys ei ole voinut olla yllätys Yhdysvalloille. Kyllä sen jokainen tietää, joka edes vähän asiaa "harrastaa", Miettinen toteaa.

Strateginen merkitys ei ehkä ollut yllätys, mutta Iranin vastatoimien voimakkuus saattoi silti yllättää Washingtonissa.

Samankaltainen tilanne nähtiin jo 1980‑luvulla Iranin ja Irakin sodassa, jolloin molemmat osapuolet tulittivat salmen läpi kulkevia öljytankkereita. Iran uhkasi tuolloin sulkea salmen, mutta ei tehnyt sitä nykyisessä mittakaavassa.

Yhdysvaltojen on täytynyt jo silloin nähdä, miten salmea voi käyttää painostusvälineenä.

– Ei se tietenkään ole voinut olla täydellinen yllätys. Kyllä se on ollut tiedossa, mutta varmaan poliittisessa johdossa ei ole haluttu uskoa tätä.

Miettisen mukaan vaikuttaa siltä, ettei Yhdysvalloilla ollut selkeää vaihtoehtoista toimintasuunnitelmaa pattitilanteen varalle.

– Nyt improvisoidaan, hän sanoo.

Sota ei etene Yhdysvaltojen toivomalla tavalla. Kumpi osapuoli on tällä hetkellä niskan päällä – ja onko tilanteesta ulospääsyä, jossa Trump voisi säilyttää kasvonsa? Katso koko keskustelu artikkelin alussa olevalta videolta.

