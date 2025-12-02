Tehy vie Kätilöopiston sairaalan vahingonkorvausjutun korkeimpaan oikeuteen.
Sosiaali-, terveys ja kasvatusalan ammattiliitto Tehy kertoo jättäneensä valituslupahakemuksen korkeimpaan oikeuteen.
Valituslupa koskee Tehyn tiedotteen mukaan Helsingin hovioikeuden tuomiota, jossa hovioikeus hylkäsi Kätilöopiston sairaalan (HUS) kolmen entisen työntekijän vahingonkorvauskanteet, jotka liittyvät sairastumiseen työpaikan sisäilmasta.
Lue lisää: Hovioikeus vapautti Husin korvauksista – Kätilöopiston myrkyllisen ilman sairastuttamat Terhi ja Tanja: "Oikeusmurha"
Helsingin hovioikeuden lokakuussa antama päätös kumosi aiemman, Helsingin käräjäoikeuden tuomion, jolla määrättiin HUS maksamaan entisille työntekijöille korvausta työpaikan sisäilman aiheuttamista terveyshaitoista ja sairastumisista.
Helsingin hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että syy-yhteys Kätilöopiston olojen, erityisesti sairaalassa havaittuihin kosteus- ja mikrobivaurioihin ja työntekijöiden oireilun välillä oli olemassa.