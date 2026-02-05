Hovioikeus arvioi toisin kuin käräjäoikeus, että Kohti vapautta -liikkeen ja kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta ei ollut olennaisesti samankaltaista.

Helsingin hovioikeus hylkäsi torstaina kahden miehen syytteet, jotka koskivat kielletyn uusnatsijärjestön toiminnan jatkamista toisen nimen alla.

Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut yhteensä neljä miestä laittomasta yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Oikeuden mukaan tuomitut olivat jatkaneet kielletyn uusnatsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toimintaa Kohti vapautta -liikkeen (KV) nimissä. Kyse oli muun muassa Kohti vapautta -liikkeen mielenosoituksista vuosina 2019–2020.

Korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi syksyllä 2020. Jo sitä ennen liike oli määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon.

Miehistä kaksi tyytyi tuomioonsa ja kaksi valitti hovioikeuteen. Hovioikeus katsoi, että KV oli ollut ideologisilta näkemyksiltään samankaltainen PVL:n kanssa. Hovioikeuden mukaan asiassa esitetty todistelu ei kuitenkaan osoittanut KV:n ja PVL:n toiminnassa olennaista samankaltaisuutta.

Hovioikeus hylkäsi miesten syytteen laittomasta yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Toinen miehistä oli käräjäoikeudessa tuomittu myös kahdesta ja toinen kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hovioikeus piti tältä osin käräjätuomion ennallaan. Koska hovioikeus hylkäsi yhdistyssyytteen, se alensi miehille käräjillä määrättyjä sakkorangaistuksia hieman.