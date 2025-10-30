Kynttilät ovat monelle oleellinen osa syksyn pimeneviä iltoja. Tapa voi kuitenkin heikentää sisäilman laatua.

Tutkimusten mukaan kynttilöiden polttaminen heikentää sisäilman laatua, kertoo Ympäristömerkintä tiedotteessaan. Syy tähän piilee kynttilän raaka-aineissa, sydänlangan laadussa sekä palamisen aikana muodostuvissa yhdisteissä.

Erityisesti tuoksukynttilöiden hajusteet saattavat allergisoida sekä altistaa haitallisille kemikaaleille.

– Tuoksukynttilät aiheuttavat tarpeetonta kemikaalikuormaa. Niitä myydään yhä runsaasti, vaikka ne ovat tutkitusti huono valinta sekä sisäilman että terveyden kannalta. Siksi tuoksukynttilöiden käyttöä kannattaa välttää, Joutsenmerkin kriteeripäällikkö Karin Bergbom kertoo tiedotteessa.

Kynttilät tehdään useimmiten steariinista tai parafiinista. Esimerkiksi vuonna 2023 julkaistussa tutkimuskatsauksessa kävi ilmi, että parafiinista tai öljypohjaisista vahoista valmistetuista tuoksukynttilöistä vapautuu niiden palaessa hiilimonoksidia eli häkää ja typpioksidia, mikä saastuttaa huoneen sisäilmaa.