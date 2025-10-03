Helsingin hovioikeus antoi tänään ratkaisunsa niin sanotussa Kätilöopiston myrkkyilmajutussa. Hovioikeus hylkäsi kolmen kätilön kanteet Husia vastaan. Rakennuksen sairastuttamat kertovat tuntemuksistaan tuoreeltaan MTV Uutisille.

Hovioikeuden mukaan Hus oli menetellyt työnantajana huolellisesti ja huolehtinut kätilöiden työturvallisuudesta lakien mukaisesti.

– Hovioikeuden päätös on otettu järkytyksellä, pettymyksellä ja surulla vastaan, kertoo itsekin Kätilöopiston sairastuttama Terhi Tammilehto MTV Uutisille. Hän on toiminut oikeusjutussa todistajan asemassa.

Tammilehdon mukaan positiivista tapauksessa on kuitenkin se, että oikeus on todennut sairastumisten johtuneen työpaikan olosuhteista.

– Tärkeää on, että totuus on tullut julki ja työnantajien pitää kantaa vastuu, ettei näin kävisi enää uudestaan.

– Mutta sitten on aika mielenkiintoista, että samoilla todisteilla ja samalla näytöllä voidaan antaa näinkin erilainen päätös.

"Suuri vääryys"

– Olemme todella pettyneitä ja ensimmäinen ajatus oli, että on tapahtunut oikeusmurha, kertoo yksi oikeusjutun kolmesta kantajasta Tanja Mäkinen.

Mäkisen mukaan mahdolliset jatkoaskeleet ovat Tehyn sekä asianajajan käsissä.

– Tavallisen ihmisen näkökulmasta jotenkin hassua, miten kahden oikeusasteen välillä päätös voi olla niin erilainen.

– Hovioikeus myönsi nimenomaan, että rakennus on meidät sairastuttanut, mutta hovi ratkaisi poiketen käräjäoikeuden päätöksestä, että todisteita ei ollut riittävästi siihen, että työnantaja olisi tullut tietoiseksi tarpeeksi ajoissa ongelmista.

Mäkinen kertoo olevansa todella pahoillaan ei vain Kätilöopiston sairastuttamien ihmisten puolesta, vaan kaikkien, jotka ovat joutuneet työskentelemään homeisissa tiloissa.

– Se on suuri vääryys tässä asiassa.

Mäkinen kertoo oman toipumisensa edenneen pikkuhiljaa, kun vuodet ovat kuluneet.

– Astma on hoitotasapainossa ja lääkitys on koko loppuelämän mittainen, mutta kun on pysynyt poissa altistuksista, niin toipumisprosessi on edennyt ja tällä hetkellä lääkityksellä pärjää.

Pahimmillaan Tanja Mäkisen oireet veivät hänet ensiapuun. Sisäilmaoireiden lisäksi kätilöt saivat muun muassa neurologisia oireita.

"Kaikki paikat pölyssä"

Terhi Tammilehdon mukaan myrkyllinen sisäilma vaikuttaa edelleen kymmenien, jopa satojen Kätilöopistolla altistuneiden ja sairastuneiden arkeen.

– Tämä vaikuttaa meidän kaikkien loppuelämään ja työmahdollisuuksiin, koska tilojen pitää olla puhtaat. Solut muistavat myrkyt.

Tammilehto kertoo Kätilöopistolla työskentelyn jatkuneen Husin tekemien remonttien aikana. Tuolloin oireilu räjähti hänen mukaansa käsiin.

– Olimme remontin keskellä hiukset, tietokoneet ja kaikki paikat pölyssä. Oireet räjähtivät käsiin ja vielä suurempi joukko alkoi oireilla.

Kätilöt kertovat olleensa pettyneitä myös Husin työterveyden toimintaan.

– Siellä oli käynyt oireilevia työntekijöitä jo vuosien ajan.

Myöskin potilaat olivat Tammilehdon mukaan oireilleet vuosia.

– Meidän annettiin sairastua. Kyllä tämä tunteet nostaa pintaan, Terhi Tammilehto summaa.

Tästä tapauksessa on kyse

Kätilöt olivat työskennelleet Helsingin Kätilöopiston sairaalassa, joka suljettiin vuonna 2017 sisäilmaongelmien vuoksi.

Heillä oli todettu ammattiastma, jonka todennäköiseksi pääasialliseksi aiheuttajaksi oli arvioitu sairaalan olosuhteet.

Kätilöt hakivat Husilta korvauksia sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista ja sairastumisesta.

Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin ratkaissut asian kätilöiden eduksi ja määrännyt Husin maksamaan kullekin heistä tilapäisestä haitasta 7 500 euroa.

Lisäksi Hus tuomittiin maksamaan heille korvauksia pysyvästä haitasta, jonka suuruus vaihteli noin 5 000 eurosta noin 10 000 euroon.

Tehy kertoo arvioivansa hovioikeuden tuomion tarkemmin ja päättää mahdollisista jatkotoimista perehtymisen jälkeen.

Valitusluvan hakemiseen Korkeimmasta oikeudesta on aikaa 60 päivää.

1:55 Näin Kätilöopiston sulkemisesta uutisoitiin vuonna 2017.