Kun pakkanen kiristyy viikoiksi, on sisälämpötilan hallinta tärkeää asumismukavuuden ja rakennuksen kunnon kannalta. Liian kylmä koti voi aiheuttaa kosteus- ja terveysongelmia.

Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtasen mukaan kodin sähkönkulutuksessa voi säästää monin tavoin pakkasten kiristyessä.

Kaikkien tilojen huonelämpötilat kannattaa tarkistaa ja alentaa lämpötilaa hallitusti. Varsinkin pitkien pakkasjaksojen aikana asunnon sisälämpötila kannattaa pitää pääosin noin 20 asteessa.

Tämä on yleisesti suositeltu lämpötila oleskelutiloihin, sillä se tukee asumisviihtyvyyttä ja ehkäisee kosteuden tiivistymistä rakenteisiin.

Makuuhuoneissa lämpötila voi Motivan mukaan olla hieman alhaisempi, noin 18 astetta, mikä on monille myös unen kannalta sopivampi.

Sen sijaan sisälämpötilaa ei suositella laskettavaksi pitkäksi aikaa alle 16 asteen, sillä liian viileä asunto lisää kosteus- ja homevaurioiden riskiä.

Asiantuntijoiden mukaan tasainen, riittävä lämmitys on pakkasilla tärkeämpää kuin suuret lämpötilavaihtelut. Samalla on hyvä huolehtia ilmanvaihdon toimivuudesta, jotta sisäilma pysyy terveellisenä myös kovilla pakkasilla.

Takka ja ilmalämpöpumppu täydentävät toisiaan hyvin. Pumpun takkatoiminnon avulla takan tuottamaa lämpöä levitetään myös niihin tiloihin, joihin takan lämpö ei muuten kunnolla ulotu.

Näin huolehdit ilmalämpöpumppujen tehosta

Nykyaikaiset ilmalämpöpumput toimivat kovillakin pakkasilla. Silloinkin ne ovat sähköpattereita energiatehokkaampia, vaikka pumpun hyötysuhde heikkeneekin ulkolämpötilan laskiessa.

Ilmalämpöpumppu toimii tehokkaimmin silloin, kun sen ulkoyksikköön kertynyt jää ja lumi poistetaan, ja imuroidaan sisäyksikön suodattimiin kertynyt pöly.