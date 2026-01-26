44-vuotias mäkihyppylegenda Simon Ammann ei pääse mukaan kahdeksansiin talviolympialaisiinsa.
Sveitsin mäkihyppymaajoukkueen johto jätti Ammannin täpärästi ilman olympiapaikkaa. Ratkaisevassa valinnassa vaaka kallistui 19-vuotiaan Felix Trunzin puoleen.
Ammann kisasi ensimmäisen kerran olympialaisissa jo Naganon kisoissa vuonna 1998 ollessaan 16-vuotias. Hän saavutti kaksi henkilökohtaista kultaa Salt Lake Cityn kisoista 2002 ja uusi tempun kahdeksan vuotta myöhemmin Vancouverissa 2010.
Hän on lajin historiassa ainoa neljä henkilökohtaista olympiakultaa saavuttanut hyppääjä.
Ammannin tämän kauden paras sijoitus maailmancupissa on Engelbergin suurmäen 20. sija. Trunz on sen sijaan hypännyt pistesijoille useammin. Mäkimaajoukkueen johtaja Joel Bieri kertoo puhelun soittamisen Ammannille olleen vaikea tehtävä.
– Tietenkin Simon oli pettynyt. Mutta hän otti sen vastaan kuin mestari, Bieri kertoi Blick-lehdelle.