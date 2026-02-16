Mäkihypyn kaksinkertainen MM-mitalisti Itävallan Daniel Tshcofenig hylättiin miesten suurmäen kisassa Milano-Cortinan olympialaisissa. Norjalaisen NRK:n asiantuntija Johan Remen Evensen väittää, että Itävalta olisi tietoisesti yrittänyt huijata.

Tschofenig oli suurmäen kisassa kahdeksantena ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toista hyppyä ei kuitenkaan koskaan tullut, koska itävaltalainen hylättiin liian suurien monojen takia. Se ei ole sallittua käyttää jalkoja pidempiä monoja, koska silloin suksien etupää on pidempi ja voi siten lentää pidemmälle.

– En odottanut ollenkaan sitä. Kokeilin uusia monoja, mutta en ollut tyytyväisiä niihin. Se oli liian naiivia, sillä ne olivat koko 42. Toivoin vain, että ne sopisivat, mutta ilmeisesti eivät sopineet. Ne olivat kaksi millimetriä liian suuret ja se riitti, Tschofenig sanoi ORF:lle.

NRK:n asiantuntija Johan Remen Evensen ei säästellyt sanojaan hylkäystapauksesta.

– Kun hylätään liian suurten monojen takia, niin se on selvä sääntörikkomus On selvää, että itävaltalaiset ovat epätoivoisia ja kokeilevat kaikkia mahdollisia temppuja. Tämä on tietoista petkutusta. FISillä (kansainvälinen hiihtoliitto) on tavoite monojen suhteen, Evensen sanoi.

– Hän hyppäsi monoilla, jotka antavat pidemmät sukset. Etusukset kantavat sinua ilmassa. Hän on yrittänyt hiipiä sisään pidemmillä suksilla kuin hänellä on lupa hyvätä, Evensen totesi.

Evensen jakaa kiitosta ja kehuja tuomaristolle sekä kansainväliselle hiihtoliitolle useamman vuoden ajan tulleiden huijausilmoituksien jälkeen.

– Se herättää luottamusta, että järjestelmä toimii paremmin kuin pitkään aikaan. FIS on asettanut rajan. Se lähettää koko mäkihyppykentälle signaalin, ettei ole mitään syytä yrittää. Näin ei ole ollut ennen, Evensen sanoi.