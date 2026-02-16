Sunnuntaisessa freestylen big air -karsinnassa rajusti kaatunut Elias Lajunen on viettänyt yön sairaalassa Italiassa. Lajunen kaatui avauskierroksen hyppynsä ja joutui jättämään kilpailun kesken.

Olympiakomitea kertoi median tiedotusryhmässään, että tarkemmissa tutkimuksissa ei löytynyt mitään huolestuttavaa, mutta Lajunen jäi tarkkailtavaksi yön ajaksi.



Lajunen löi päänsä alastulon kaatumisessa. Hän oli tajuissaan, ja kaikki raajat liikkuivat.



Suomalainen sai apua heti Livignon hyppyrinteessä. Hän näytti peukaloa ylöspäin, kun hänet vietiin pulkalla pois rinteestä.



Lajunen on toisen polven olympiaurheilija. Hänen isänsä Samppa Lajunen voitti kolme yhdistetyn kultamitalia Salt Lake Cityn talviolympialaisissa 2002.



Tämänvuotisissa talviolympialaisissa Suomella oli kolme kilpailijaa miesten big air -karsinnassa. Lajunen, Elias Syrjä ja Kuura Koivisto karsiutuivat tiistaisesta finaalista.