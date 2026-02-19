Saksan Vinzenz Geiger pahoitteli kaatumistaan.

Mäkiosuuden ykkönen Saksa keikkui vielä Milano-Cortinan olympialaisten yhdistetyn parikilpailun mitalitaistelussa, kun hiihtämättä oli kolme 1,5 kilometrin lenkkiä 15 kilometrin kokonaismatkasta.

Vinzenz Geiger kuitenkin kaatui. Häntä päin ajoi ja lumeen kupsahti myös perässä ollut Japanin Ryota Yamamoto.

Heti ylös päästyään Geiger rönysi vielä toistamiseen.

Norja, Suomi ja Itävalta pääsivät kärjessä tavoittamattomasti karkuun.

– Olen pahoillani koko joukkueen puolesta, Geiger sanoi.

Mies oli median edessä romuna, kuin aave. Hän selvitti, että hänen vasen suksensa haukkasi kaatumistilanteessa syvälle lumeen.

– Kaaduttuani halusin nousta nopeasti ylös. Sitten kaaduin uudelleen, ja peli oli ohi.

"Unohdamme sen yhdessä"

Vinzenz Geiger pahasti pettyneenä.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Geiger ei ollut käynyt Yamamoton kanssa episodia läpi.

Saksalainen totesi, että tilanne "sattui, mutta se se oli oma vikani".

Geigerin ja Johannes Rydzekin muodostama Saksan joukkue jäi lopulta paritaiston viidenneksi. Yamamoton ja Akito Wataben Japani oli kuudes.

Aiemmin urallaan kaksi olympiakultaa ja yhden maailmanmestaruuden voittanut Geiger aikoi käsitellä pettymystä perheensä ja joukkueensa parissa.

– Sitten unohdamme sen yhdessä.

Kehuja

Andreas Skoglundin kanssa parikilpaillut Norjan Jens Lurås Oftebro urheili hurjat kisat: kultaa tuli kaikista kolmesta yhdistetyn mittelöstä.

– Hän mielestäni ansaitsee sen. Hän on todella vahva tällä hetkellä. Halusin taistella häntä vastaan tänään, mutta niin ei ollut tarkoitettu käyvän, Geiger kehui ja kommentoi.

Suomen Ilkka Herola ja Eero Hirvonen tulivat parikisassa hopealle, kun Hirvonen taipui loppukirikamppailussa Oftebrolle vain 0,5 sekunnilla. Kumpikin suomalainen saavutti Milano-Cortinan kekkereistä myös yhden henkilökohtaisen olympiapronssin mieheen.

Geiger kertoi olleensa vähän yllättynyt suomalaisista. Kaksi mitalia per mies on reippaasti etukäteisodotuksia paremmin.

– Tiesimme silti, että he ovat vahvoja.