FC Kööpenhamina sai unelma-alun FC Barcelonaa vastaan pelattavaan Mestarien liiga -otteluun.
Vierasjoukkue Kööpenhamina shokeerasi Barcelonaa jo 4. peliminuutilla, kun Viktor Dadason karkasi maalintekoon.
Molemmilla joukkueilla riittää liigavaiheen viimeisellä ottelukierroksella panoksia. Kööpenhamina taistelee kynsin ja hampain paikasta 24 parhaan joukkoon, kun taas Barcelona elättelee toiveita kahdeksan parhaan joukosta ja suorasta neljännesvälieräpaikasta.
Mestarien liigan liigavaiheen päätöskierrosta voi seurata Mestarien liiga 360 -lähetyksen johdatuksella MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.