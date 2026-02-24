Avausottelussaan Qarabagin maalein 6–1 kaatanut Newcastle jatkoi hurjana myös kotikentällään.
Newcastle rikkoi kuparisen vain reilun kolmen minuutin pelin jälkeen, kun Sandro Tonali iski pallon verkkoon.
Vain minuuttia myöhemmin verkot heiluivat jälleen, kun Joelinton sai vuoron onnistua maalinteossa. Osuma vei Newcastlen yhteismaaleissa jo 8–1-johtoon.
– Nyt näyttää kyllä todella synkältä Qarabagin kannalta. Kaksi hyökkäystä, kaksi maalia. Aivan hukassa joka ukko. Newcastle aloittaa vauhdilla, MTV Urheilun selostaja Tero Karhu tunnelmoi.
– Tässä on pahat ainekset siihen, että nyt voi tulla Qarabagin kannalta kova selkäsauna.
Katso kaksi pikamaalia pääkuvan videolta.