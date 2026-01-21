Norjalaisseura Bodø/Glimt jyräsi Manchester Cityn 3–1 Mestarien liigassa sensaatiomaisen esityksen jälkeen. Cityn tähti Erling Haaland ja päävalmentaja Pep Guardiola antoivat norjalaisille täyden tunnustuksen paremmuudesta.

Vielä kymmenen vuotta sitten Norjan toiseksi ylimmällä sarjatasolla tahkonnut Bodø/Glimt on lyhyessä ajassa kohonnut Pohjoismaiden parhaaksi seuraksi. Pohjoisen napapiirin joukkue antoi tästä erinomaisen näytteen tiistai-iltana, kun se kaatoi kotonaan jättiseura Manchester Cityn 3–1.

Bodø/Glimt pelasi tekonurmellaan kuin turbovaihteella ja hyökkäsi jatkuvasti vaarallisesti kohti Gianluigi Donnarumman maalia. Maalipuut ja italialaisvahti pitivät loppulukemat Cityn kannalta siedettävänä.

Tanskalaishyökkääjä Kasper Høgh iski kahdesti ensimmäisellä puoliajalla, ja Jens Petter Hauge laukoi upeasti Bodø/Glimtin 3–0-osuman ennen Cityn Rayan Cherkin kavennusta.

Cityn tähtihyökkääjä Erling Haaland oli koko ottelun varjojen mailla. Tällä hetkellä heikommassa vireessä oleva norjalainen ei löytänyt vastauksia shokkitappiolle.

– Teemme parhaamme, mutta jotain puuttuu. Otan täyden vastuun yhdessä kokeneiden pelaajiemme kanssa. Meidän on otettava enemmän vastuuta. Tämä ei riitä. Olemme Manchester City. Näin ei pitäisi olla, Haaland sanoi norjalaislehti VG:n mukaan TNT Sportsille.

– Minulla ei ole vastauksia. Otan täyden vastuun siitä, että emme tehneet maaleja. Se on noloa. Bodø/Glimt pelasi uskomatonta jalkapalloa ja ansaitsi voiton. En tiedä mitä sanoa. Minulla ei ole vastauksia.

Myös Pep Guardiola tunnusti Bodø/Glimtin paremmuuden.

– Tiedän, miten hyvä joukkue se on. Emme aliarvioineet heitä. He pelasivat Eurooppa-liigan välierissä viime kaudella, he olivat henkisesti valmiita, ja me saavuimme peliin ilman joitakin tärkeitä pelaajiamme, Guardiola tuumaili.

– Heillä on hyvä hyökkääjä, heillä on hyviä vastaiskupelaajia ja he ovat puolustuksellisesti hyvin organisoituja. Heidän pelissään on jatkuvuutta. Kunnioitan heitä täysin. He ovat huippujoukkue.

Keskikenttäpelaaja Patrick Berg oli joukkueensa tempusta ymmärrettävästi haltioitunut.

– Sanoisin, että tämä on suurin asia, mitä olemme koskaan tehneet. Voitimme yhden maailman parhaista jalkapallojoukkueista ja ansaitsimme sen, Berg hekumoi VG:n mukaan.

Tappionsa myötä City kaipaa pisteitä varmistaakseen paikkansa kahdeksan parhaan joukossa, joka takaa suoran tien neljännesvälieriin Mestarien liigan pudotuspeleissä. City on ennen keskiviikkoillan pelejä seitsemäntenä 13 pisteellään.

Bodø/Glimtin toivo jatkopeleistä Mestarien liigassa elää voiton ansiosta. Sillä on nyt kasassaan kuusi pistettä. Ensi viikolla joukkueella on edessään vaikea vieraspeli Madridissa Atléticoa vastaan.