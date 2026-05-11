Suomessa on tehty selvitys lapsilisäjärjestelmän uudistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin.

Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille.

Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa.