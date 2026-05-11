Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan oikeus verotukseen voi olla yksinkertaisin tapa parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta.

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, katsoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Se ehdottaa esimerkiksi nykymallin kannusteiden, demografisten mallien ja alueiden verotusoikeuden selvittämistä.

THL pitää nykyistä rahoitusmallia monimutkaisena ja tavoitteiltaan ristiriitaisena. Se muistuttaa, että eri rahoitusmallit ratkaisevat eri ongelmia. Siksi pitää olla selvillä, mitä rahoitusmallilla tavoitellaan. Esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä kannustetaan eri keinoin kuin palvelutarpeen täyttämistä.

THL kannustaisi arvioimaan, tulisiko alueiden rahoitusta määritellä aiempaa enemmän väestön demografisten tietojen perusteella. Sillä tarkoitetaan tietoja esimerkiksi väestön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja työllisyydestä. Näiden avulla voitaisiin arvioida palveluiden tarvetta.

THL:n mukaan demografian käyttäminen rahoituksen pohjana sairastavuustietojen sijaan ehkäisee diagnoosien kirjaamista pelkästään rahoituksen maksimoimiseksi.

THL:n mukaan nykyistä rahoitusmallia ei tarvitse laittaa kokonaan uusiksi, vaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voisi painottaa rahoituksessa aiempaa enemmän.

THL huomauttaa tiedotteessaan, että yksinkertaisin ja todennäköisin tehokkain tapa parantaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustavuutta olisi hyvinvointialueiden verotusoikeus.

THL ehdottaa tiedotteessaan myös hyvinvointialueiden rahoituksen ennakoitavuuden lisäämistä määräämällä rahoitus aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan.

