Snookersuuruus Ronnie O'Sullivan valloitti seniorien MM-tittelin ensiyrittämällään Crucible-teatterissa Sheffieldissä sunnuntaina. Hän voitti finaalissa Joe Perryn erin 10–4.
O'Sullivan, 50, hallitsi loppuottelua mielin määrin. Hän nakutteli viisi vähintään sadan pisteen sarjaa, suurimman ollessa 131. Perryn isoin sarja oli 57.
Ottelu pelattiin kahdessa sessiossa. Toisessa niistä Perry, 51, sai vain erän O'Sullivanin viittä vastaan.
– En ole pelannut hyvin viimeisen kolmen vuoden aikana. Itseluottamukseni on ollut alamaissa, ja kun jouduin hieman haastavampiin tilanteisiin, löin ohi muutamia palloja, joissa normaalisti onnistun, O'Sullivan selvitti TNT Sportsin mukaan.
– Jos saan itseluottamukseni takaisin, voisin päättää urani vahvasti. Siitä saan tavoitetta peliini.
O'Sullivan on voittanut lajin maailmanmestaruuden seitsemästi, ja osallistui nyt ensi kertaa seniorien MM-turnaukseen. Nykyään siihen pääsee mukaan myös maailmanlistan 64:n parhaan joukossa olevat yli 45-vuotiaat pelaajat. O'Sullivan täytti 50 vuotta viime joulukuussa.
Toukokuun 4. päivä päättyneessä MM-turnauksessa O'Sullivan hävisi toisella kierroksella John Higginsille erin 12–13.