Asiantuntijan mukaan esimerkiksi muutos kotitalousvähennykseen on tehoton.
Hallituksen kehysriihessä päättämät toimet ovat kokonaisuudessaan melko pieniä, sanoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Tuomas Kosonen.
Lisäksi päätetyt toimet vaativat Kososen mukaan suhteellisen paljon verotuloja hyötyihin nähden.
Kosonen pitää muun muassa kotitalousvähennystä tehottomana. Hallitus aikoo nostaa kotitalousvähennyksen enimmäismäärän 1 600 eurosta 2 100 euroon.
Kososen mukaan kotitalousvähennyksellä päädytään helposti rahoittamaan keski- ja suurituloisten remontteja, jotka olisi tehty ilman vähennystäkin.