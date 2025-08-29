Yle: Kela ehdottaa leikkauksia lapsilisiin ja eläkkeensaajien asumistukeen

Kela ehdottaa leikkauksia esimerkiksi lapsilisiin ja eläkkeensaajien asumistukeen, kertoo Yle haltuunsa saamaan muistioon perustuen.
Ylen mukaan Kela on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle yhteensä viiden kohdan listan mahdollisista sosiaaliturvan leikkauskohteista.
Sosiaali- ja terveysministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen oli pyytänyt Kelalta näkemystä mahdollisiin sosiaaliturvan lisäsäästöihin.
Ylen mukaan muistion on allekirjoittanut Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen ja se on päivätty tämän viikon maanantaille.