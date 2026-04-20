Eduskuntapuolueet paljastivat kantansa sotejärjestöjen leikkauksiin.

Kuusi yhdeksästä eduskuntapuolueesta pitää sotejärjestöille toteutettuja leikkauksia liian suurina, selviää Sosten eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä eduskuntapuolueille.

Täysin samaa mieltä väitteen kanssa olivat SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ja jokseenkin samaa mieltä keskusta, RKP ja kristillisdemokraatit.

Selkeimmin eri mieltä olivat perussuomalaiset, jonka mukaan leikattavaa löytyisi vielä lisää.

Hallitus on päättänyt kaikkiaan 140 miljoonan euron leikkauksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin vuoteen 2027 mennessä.

Sosten kysely puolueille toteutettiin huhtikuun puolivälissä.