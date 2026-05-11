Suomalaishyökkääjä Mikael Granlund onnistui maalinteossa, kun Anaheim Ducks nujersi jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä Vegas Golden Knightsin 4–3.
Anaheim tasoitti kotivoitollaan toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjan 2–2-tilanteeseen.
Granlund teki avauserässä Anaheimin 2–1-maalin. Granlundin lähettämä kiekko otti yllättävän lentoradan, sillä suomalaishyökkääjä laukoi kiekon verkkoon Vegas-hyökkääjä Cole Smithin mailan kautta.
Granlund on tehnyt kevään pudotuspeleissä 10 ottelussa tehopisteet 4+5.
Anaheimin voittomaalin tehtaili kolmannessa erässä puolustaja Ian Moore.
Paikka NHL:n lohkofinaaleissa aukeaa neljällä otteluvoitolla.
Montreal Canadiens on siirtynyt johtoon Buffalo Sabresia vastaan pudotuspelien toisella kierroksella.
Montreal rökitti kotikaukalossaan Buffalon maalein 6–2 ja johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2–1. Buffalo on hävinnyt kaksi edellistä peliä.
Buffalon ykkösmaalivahdin paikan pudotuspeleissä ottanut yhdysvaltalainen Alex Lyon torjui 31 laukausta. Suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen jatkoi yhä vaihtopenkillä, missä hän on saanut istua ensimmäisen kierroksen alkupuolelta lähtien.
Suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen ei ollut Montrealin kokoonpanossa tälläkään kertaa.