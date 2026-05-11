Vaurio myöhästyttää Intercity-junia Kuopiosta Ouluun ja Kajaanista Helsinkiin.

Kuopion ja Kajaanin välisellä junarataosuudella oleva sähköratavaurio aiheuttaa viivästyksiä junaliikenteeseen, tiedottaa Fintraffic.



Se ei osaa sanoa tarkasti, milloin vika saadaan korjattua. Vika on kuitenkin tarkoitus korjata tämän päivän aikana. Ratavaurio on Alapitkän ja Lapinlahden välillä.



VR:n mukaan sähköratavaurio on aiheuttanut myöhästymisiä Intercity-juniin Kuopiosta Ouluun ja Kajaanista Helsinkiin. Kuopiosta Helsinkiin kello 13 lähdössä ollut juna on peruttu kokonaan.

