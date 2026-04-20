Yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilun jatkaminen ja laajentaminen nostaisi kustannuksia 40 miljoonalla eurolla.
STT:n tietojen mukaan yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilua ehdotetaan laajennettavaksi lisäämällä siihen uusia palveluita. Lisäksi kokeilua ehdotettaisiin jatkettavaksi vuodella eli vuoden 2028 loppuun saakka.
STT:n näkemä sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu ehdotus esiteltiin kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmässä torstaina.
Ministerityöryhmän kokousmateriaalin mukaan kokeilun jatkaminen lisäisi sen kustannuksia yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla. Hallituslähde kertoo STT:lle, että kokouksessa todettiin kuitenkin, että mahdollinen laajennus tehtäisiin nykyisen rahoituksen puitteissa.
Yksityiselle julkisen hinnalla
Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus hakeutua yksityiselle yleislääkärivastaanotolle julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksua vastaavalla hinnalla.
Kela kertoi viime tammikuussa, että valinnanvapauskokeilu lähes kaksinkertaisti eläkeikäisten yksityisten yleislääkäripalvelujen käytön viime syksynä.