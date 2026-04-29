Kokoomus on valmis säästämään indeksiin sidotuista menoista. "Se on erinomainen menojarru", Petteri Orpo sanoi Ylellä. SDP peruisi hallituksen veronalennuksia.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoivat Ylen A-studiossa näkemyksiä seuraavan vaalikauden säästökohteista. Puolueet ovat sitoutuneet 8–11 miljardin säästöihin.

Orpon mukaan ensimmäisenä on arvioitava indeksisidonnaisia menoja.

Niitä ovat esimerkiksi työeläkkeet, useat sosiaalituet, hyvinvointialueiden rahoitus ja kuntien valtionosuudet, joita korotetaan automaattisesti yleisen hintatason noustessa.

– Mielestäni nämä pitää kaikki katsoa ja arvioida jokainen kerrallaan, mikä on niin tarpeellinen. Se on erinomainen menojarru, Orpo sanoi.

Kokoomus tahtoo tekoälyä

Suomessa on yhä Orpon mielestä myös "aivan valtava määrä byrokratiaa ja hallintoa": yli 300 kuntaa, maakuntaliitot, hyvinvointi- ja työllisyysalueet.

Nykyinenkin hallitus on säästänyt merkittävästi hallinnosta, mutta Orpon mielestä leikattavaa voisi vielä löytyä.

– Meidän pitää ottaa tekoäly käyttöön, tehostaa julkisen sektorin toimintaa, Orpo sanoi.

Mallia tulisi ottaa Virosta, joka on Orpon mukaan päättänyt kaksinkertaistaa tuottavuutensa tekoälyn avulla.

Veronkiristyksiäkään kokoomus ei sulje pois, mutta työhön ja yrittämiseen liittyviä veronkorotuksia Orpo ei hyväksy.

SDP ei hyväksy yhteisöveron alennusta

SDP peruisi välittömästi hallituksen yhteisöveron alennuksen, joka astuu voimaan ensi vuonna. Alennus pienentää valtion verotuloja arviolta 830 miljoonaa euroa.